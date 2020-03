“Noi piloti di aerei cargo, gli unici ormai a volare sui cieli europei", il torinese Stefano Dao da Londra racconta l’emergenza da Covid-19

Stefano Dao, pilota d’aviazione in questi giorni di base a Londra, nelle ultime settimana ha aumentato il carico di lavoro in quanto conduce aerei cargo, ovvero che trasportano merci. Merci e materiali che in questo momento di emergenza da Covid-19 non possono che essere per la maggior parte beni di prima necessità ma soprattutto medico-sanitario. “Stiamo lavorando davvero tanto, facendo doppi turni, sempre nei limiti legali, ma ovviamente è molto faticoso. Siamo praticamente rimasti gli unici piloti a volare sui cieli europei”.

Stefano ha 28 anni, vive con la madre e il fratello nel torinese, a Frossasco, mentre il padre abita a Casteldelfino. E’ stato prima pilota di aviazione per voli passeggeri, ma da dicembre è passato ai voli cargo, in modo da poter stare più vicino alla famiglia. “Sono pilota da un po’ di anni, facevo voli transatlantici, poi ho chiesto alla mia compagnia di passare al cargo per poter restare in Europa e quindi più vicino alla mia famiglia. Una pura fortuna essendo che i voli passeggeri sono praticamente stati azzerati, mentre il mondo cargo sta parecchio aumentando, un fattore non previsto per cui stiamo lavorando parecchio. Abbiamo clienti famosi, specialmente corrieri di vendita online e aziende europee di ogni tipo, e abbiamo come base Londra e da qui operiamo in tutta Europa”.

Passando per gli aeroporti hai vissuto in prima persona l’evolversi dei controlli e delle precauzioni contro il Coronavirus, puoi raccontarci un po’ come è stato, quali i primi cambiamenti che hai notato e quanto in fretta si sono sviluppati?

“Da gennaio ci sono stati parecchi cambiamenti, principalmente in Italia. Si facevano controlli sulla temperatura per individuare i casi più sospetti, dopodiché sono stati sempre più restrittivi specie a Milano Malpensa, da lì è stata un’escalation di controlli, tutti con le mascherine, rispetto delle distanze, poi è stato un progredire anche in Europa, anche se le differenze maggiori le ho riscontrate nelle ultime settimane. Il caso più eclatante è stato a Lipsia la settimana scorsa, da un giorno all’altro si è passati da avere migliaia di passeggeri nel terminal, al giorno dopo che c’eravamo solo io e il mio collega che andavamo a lavorare. E’ stata veramente una questione di 24 ore, e così poi Madrid, Colonia, Milano. Un’escalation che sta aumentando sempre di più. Si vede sempre meno gente che può e che vuole volare”.

In particolare, rispetto a un mese fa, oggi qual è la situazione negli aeroporti? E come la vivete voi piloti? Qualche tuo collega è già rimasto in isolamento volontario?

“Si totalmente cambiata. A livello di voli passeggero siamo completamente a zero - conferma Dao - Non c’è quasi più nulla che si muove se non voli strettamente necessari per mandare avanti il sistema governativo, sanitario e lavorativo. ma comunque i pochi voli sono quasi vuoti. Nella mia compagnia stiamo facendo in modo di isolarci il più possibile tra di noi e dalla popolazione. Quando sono fermo sono chiuso in camera mia, quasi sempre, se no per mangiare e se posso me lo faccio portare in camera. Abbiamo avuto tre casi tra noi colleghi italiani di “self-quarantine” di sette giorni (isolamento volontario, ndr), due di questi sono già terminati, hanno avuto un semplice raffreddore, il terzo è iniziato dopo ed è ancora in isolamento, ma comunque non abbiamo ancora avuto casi, solo controlli di massimo livello. La compagnia stessa ci ha dotato di materiale per proteggerci e ci ha raccomandato il più possibile di tenerci lontano dai contatti con il resto delle persone.

Se si prosegue con la cancellazione progressive dei voli, secondo te quali potrebbero essere le conseguenze per le compagnie?

“Come tutti settori c’è una grande crisi, l’aviazione è dinamismo puro, tutto dipende da quanto stiamo a terra. Se è una cosa che dura un mese è grave ma possibile, se dura di più se parliamo di due o tre mesi sarà molto grave nessuna compagnia al mondo può permettersi di tenere aerei ed equipaggi a terra. Se durasse per svariati mesi, presumo che ci saranno pochissime compagnie che potranno sopravvivere se non le più grandi e stabili. Ci sarà una desertificazione dell’aviazione. Basti pensare che compagnie come la Scandinavian Airlines o la Lufthansa che sono compagnie davvero stabili, con un governo alle spalle, hanno dichiarato che oltre al mese difficilmente sopravviveranno. In Europa forse anche di più, presumo in una settimana o dieci giorni che noi piloti cargo saremo gli unici a volare nei cieli europei per portare l’essenziale, perché anche i nostri clienti hanno stabilito che nei magazzini c’è troppo da trasportare stanno facendo una selezione per beni di prima necessità e beni sanitari, a livello di volume stiamo superando i livelli che ci sono nel periodo di Natale, questo in una settimana o poco più”.

Ora tu sei a Londra e non puoi tornare a casa, com’è la situazione in Inghilterra? L’umore degli inglesi come è adesso che Johnson ha finalmente ordinato la chiusura delle scuole?

“Gli inglesi adesso stanno reagendo con tanto panico, cosa che è successa anche in Italia, ma forse qua ancora di più perché hanno visto cosa è successo da noi e in Spagna e forse stanno reagendo ancora peggio. scuole chiuse, negozi anche cominciano a chiusure, anche i ristoranti cominciano a fare solo più delivery, non accettano più clienti. la cosa sta degenerando, quello che in italia è stata più a scalare, qui sta succedendo in pochi giorni. Forse ancor più grave e pericoloso. Il governo italiano sarà anche stato deriso ma al momento il distanziamento sociale è stata l’unica soluzione”.

Cosa ti dicono i tuoi familiari da casa? E tu come la stai vivendo?

“La famiglia manca, sono abituato a stare in giro, ci si può tenere in stretto contatto, sono tranquillo qui perché sono relativamente da solo, poi sono tranquillo anche perché a casa mio padre vive a Casteldelfino, in alta Valle Varaita, è già in isolamento continuo, sta bene, mentre mia madre vive nel pinerolese in compagnia con mio fratello, hanno il loro giardino, non hanno necessità di uscire. Nonostante la situazione sia critica sono tranquillo, poi bisogna rimanere positivo”.

Ancora incerto il periodo di rientro, forse ci vorranno due o tre mesi e in ogni caso una volta tornato il pilota sarà soggetto al periodo standard di quarantena.

“Ho lasciato l’italia circa 2 settimane fa, ho preparato la valigia per oltre un mese pensando di essere pessimista, ma dalla compagnia arrivano voci di impegno per tre mesi. Una volta tornato dovrò farmi comunque due settimane di quarantena, per me sarà ancora lunga. Purtroppo, dobbiamo avere tanta pazienza e buon senso”.