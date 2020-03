“Non si può dire andrà tutto bene perché tutto bene NON è già andato”: il lungo e accorato sfogo del responsabile del Pronto Soccorso di Saluzzo e Savigliano

I medici, gli infermieri e i sanitari sono le categorie più coinvolte in questa enorme emergenza che stiamo vivendo.

Noi siamo spettatori, chiusi in casa, guardiamo le notizie alla televisione, le leggiamo in rete, le commentiamo sui social.

Ma per chi, invece, le sta vivendo in presa diretta, sulla propria pelle, cercando di salvare vite, di capire come intervenire, di trovare spazi di cura che sembrano non bastare mai... nulla sarà più uguale.

Non lo sarà per nessuno, certo, ma per chi sta conducendo una battaglia così dolorosa e impari, sarà impossibile. E ce lo stanno dicendo in ogni modo.

“Non si può dire "andrà tutto bene" perché tutto bene NON è già andato! Già adesso sono morte migliaia di persone di troppo”.

E' lungo e accorato lo sfogo sui social di Giorgio Nova, responsabile dei Pronto soccorso di Savigliano e Saluzzo, che pur comprendo la necessità di guardare con positività al futuro post Coronavirus, non nasconde un certo dissenso nell’affermante che “tutto andrà bene”. Con le strutture sanitarie sempre più in difficoltà, Nova esprime in modo dettagliato il suo disappunto sugli aspetti che purtroppo non hanno funzionato.

“Non è già andato tutto bene perchè - scrive il medico cuneese - questa situazione ha compromesso la vita di molti che potrebbero perdere il lavoro o ridurre drasticamente il proprio reddito magari già appena sufficiente, alla fine certamente ci sarà una ripresa, una ripartenza, come dopo tutte le grandi crisi epocali, come dopo una guerra (e sì che siamo in guerra), ma non saremo più come prima. E non è già adesso andato tutto bene perché un essere sub cellulare di alcuni nanometri di diametro, che non è neppure capace di riprodursi senza parassitare per una cellula vera e propria, è riuscito a limitare la libertà di milioni di persone” .

Oltre al dolore per le perdite si aggiunge poi quello della fatica, dello stress che medici e infermieri rischiano di non riuscire più a reggere. Un momento storico davvero drammatico che si porterà dietro pesanti strascichi sulla nostra vita quotidiana: “è indubbio che questa mia, tua, nostra libertà - dice Nova rivolgendosi al pubblico di Facebook - è stata pesantemente violentata, non solo perchè chiuso in casa, costretto a ferie forzate, o in ospedale a turni massacranti e addirittura messo nelle condizioni di andare alla caccia delle mascherine, ma anche e soprattutto perchè d'ora in poi avrà un altro significato stringersi la mano, darsi un bacio, guardarsi negli occhi da vicino, persino uscire di casa liberamente”.

Conclude con la speranza che per lo meno questo evento drammatico insegni a tutti il vero significato di “sanità pubblica” e sull’importanza di compiere scelte davvero strategiche per la salute di tutti.

“Non è già andato tutto bene e non sarà andato tutto bene anche quando ne usciremo, perchè ne usciremo, certo che ne usciremo, con le ossa rotte ne usciremo; non sarà andato tutto male se impareremo qualcosa dalla solidarietà che stiamo sperimentando, dalla abnegazione di tutte le persone impegnate su tutti i fronti, dal significato di una "sanità pubblica", se impareremo a decidere sul significato di scelte strategiche: se è meglio comprare respiratori o aerei da combattimento, oppure, qualcuno potendo pensare che l'affermazione precedente sia demagogica, se è meglio costruire ospedali o comprare aerei. Se impareremo qualcosa sul significato del pagare le tasse! se continueremo ad esercitare la solidarietà con i sofferenti, con gli sfortunati, con gli ultimi della terra. Questa è la vera speranza”.