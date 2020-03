Primo caso di positività al coronavirus nel comune di Ceresole d'Alba

"Mi è appena stato comunicato che è stato individuato un caso positivo al COVID-19 nel nostro comune. La persona al momento non è più a Ceresole ma è ricoverata presso un ospedale della nostra provincia in discrete condizioni di salute. Le autorità sanitarie hanno ricostruito la catena delle persone entrate in contatto disponendo l’isolamento domiciliare e il monitoraggio sanitario per le persone a rischio.

A questa persona porgo gli auguri di una pronta guarigione dalla malattia".

Ad annunciarlo sul sito del Comune di Ceresole d'Alba il primo cittadino Franco Olocco.

Il sindaco ricorda che le informazioni ufficiali sulla situazione “Coronavirus” a Ceresole sono diffuse dal comune a seguito della comunicazione ufficiale delle autorità sanitarie. Chiunque diffonda notizie non confermate o non veritiere, oltre a violare la privacy delle persone interessate, può incorrere in errori e subire le conseguenze della diffusione in pubblico di false notizie.

E invita tutti i Ceresolesi a fare una donazione alla Fondazione del Nuovo ospedale Alba-Bra per rafforzare la terapia intensiva e sub-intensiva degli ospedali di Alba e Bra. "Aiutiamo chi ci sta aiutando. Sul sito del comune troverete le modalità ed è possibile donare anche online in modo sicuro".