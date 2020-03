Pronovias dona l'abito bianco alle future spose impegnate nell’emergenza COVID-19 in ospedale

Si chiama "The Heroes Collection" la collezione di abiti da sposa creata da Alessandra Rinaudo, saluzzese, direttrice creativa del gruppo Pronovias, brand leader mondiale nel settore bridal di lusso, dedicata ad "eroine speciali" impegnate in questo momento in prima linea negli ospedali, contro la pandemia da Covid-19 e future spose nei prossimi mesi.

Gli abiti verranno loro donati dal gruppo, che con lo slogan #LoveConquersAll vuole ringraziare dottoresse, infermiere, impiegate, addette alla portineria e alla ristorazione, donne prossime al giorno del sì che lavorano nella Sanità, impegnate a fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Il gruppo bridal ha avviato l’iniziativa in Cina all’inizio dell'anno e l’ha estesa ora ad altri Paesi nel mondo.

“Vogliamo rendere omaggio allo straordinario altruismo messo in campo nella lotta contro questa pandemia globale - dichiara Alessandra Rinaudo, volto televisivo di Detto Fatto, responsabile dei team creativi dei marchi dell'intero gruppo - È per me un onore mostrare il mio impegno e accrescere la consapevolezza nei confronti di queste donne che stanno facendo tutto il possibile per superare la pandemia. L’amore vince su tutto” .

Amandine Ohayon, CEO di Pronovias, ha sottolineato la “gratitudine (del gruppo) nei confronti di queste eroine che lavorano senza sosta negli ospedali di tutto il mondo, mettendo a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri. E ha concluso: “Donare i nostri abiti da sposa a delle donne meravigliose è il minimo che possiamo fare per portare gioia e felicità al loro matrimonio, facendole sentire stupende e impeccabili.”

Tutte le promesse spose, dipendenti ospedaliere che hanno contribuito a fronteggiare la crisi attuale, hanno diritto ad un abito gratuito fino al 31 agosto 2020.

"The Heroes Collection" sarà disponibile esclusivamente nei flagship store. Negozi Pronovias: Spagna (Barcellona, Madrid - Velázquez, Siviglia), Italia (Roma, Milano), Francia (Parigi, Lione, Marsiglia) Portogallo (Lisbona), Regno Unito (Londra), Stati Uniti (New York, Los Angeles, Miami, Houston) e Messico (Città del Messico). In tutti i negozi Nicole in Italia.