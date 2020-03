Salgono a due i contagiati dal Covid-19 a Barge. Ma il sindaco avverte: “Misure per procurato allarme contro chi diffonde dati non ufficiali”

Salgono a due i contagiati da Covid-19 residenti a Barge.

Lo rende noto, come ormai succede abitualmente, il sindaco, Piera Comba. Che ha voluto informare la cittadinanza circa i dati ufficiali forniti dalle Autorità sanitare: “Sono le uniche autorità deputate a certificarli”, rimarca con forza.

Il dato dei due contagiati è fermo alle 13 del 18 marzo. Da allora, il sindaco Comba non ha fornito nuovi aggiornamenti, il che fa presumere che non vi siano nuovi casi acclarati.

Anche alla luce di quanto specificato sul sito istituzionale del Comune di Barge: “Il sindaco periodicamente renderà pubblici i dati numerici ufficiali trasmessi dall’Asl”.

Repetita iuvant: “C’è l’assoluta necessità di rispetto delle distanze e delle norme stabilite dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9 e 11 marzo”.

L’invito, sottolineato dal Comune ed esteso a tutta la popolazione, è quello di “attenersi ai dati ufficiali Asl nella comunicazione”. Per chi non farà riferimento ai dati diramati dalle autorità preposte, il sindaco ha annunciato che “saranno adottate idonee misure per procurato immotivato allarme”.

“Vi prego: non diffondete notizie di cui non avete la certezza della fonte. – continua il sindaco – Meglio chiedere alle Autorità competenti, non fidatevi del vicino. Non è proprio il momento di fare pettegolezzi.

C’è stata troppa falsa comunicazione, che sicuramente ha contribuito a creare un clima di psicosi. Fidiamoci dell’Asl: è l’unico Ente che deve e può vigilare sulla nostra salute, e provvede attentamente a utilizzare le varie forme, come la quarantena, per agire quando ve ne sia effettivo bisogno”.

Ancora la Comba: “La popolazione verrà tenuta costantemente aggiornata in merito evolversi della situazione epidemiologica”.

“NON È IL SINDACO CHE PUÒ CHIUDERE LE FABBRICHE”

“Non è il sindaco che può chiudere le fabbriche. – ha ancora detto la Comba in un videomessaggio alla cittadinanza – Non è il sindaco a decretare se una persona deve stare in quarantena.

Sindaco, Amministrazione e dipendenti comunali stanno facendo tutto quello che sanno e che possono per venire incontro alle esigenze di ognuno.

Questo è un problema che ci riguarda come comunità. Se sapremo affrontarlo come comunità io credo che troveremo il modo per uscirne. Restiamo solidali e rispettiamo le regole fondamentali”.

IL DONO DELL’ASSOCIAZIONE ITALO-CINESE

Come già avvenuto nella vicina Bagnolo, non si ferma neanche a Barge il “ponte” di generosità e solidarietà tra Cina e Italia.

L’Associazione nuova generazione italo-cinese (Angi), senza scopo di lucro e con sede in Torino, svolge attività di promozione e integrazione culturale per favorire rapporti di amicizia e integrazione sociale fra la Comunità cinese e la Comunità italiana.

Il sodalizio ha donato al Comune di Barge 200 mascherine protettive, consegnate ieri al sindaco Piera Comba direttamente dal presidente dell’Angi in persona.

50 mascherine sono state assegnate alla Croce rossa, sede di Barge. Altre 50 sono state distribuite alla Casa di riposo “Don Ernesto Uberti” di Barge.

“Profondamente grata per questo importante dono – dice il sindaco – rivolgo un vivissimo ringraziamento all’Associazione. Ringrazio anche quanti, aziende o singoli cittadini, si stanno prodigando alacremente e con grande generosità per la nostra città in questo momento difficile, in una gara di solidarietà per cui siamo veramente grati”.

CHIUSO IL CIMITERO

Rimane ancora chiuso il cimitero comunale, come previsto dall’ordinanza del sindaco, a partire dal 18 marzo scorso. Vengono garantiti i servizi di ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, resti e ceneri. In questi casi, viene ammessa la presenza per l’estremo saluto al degfunto di un numero massimo di dieci persone rispettando le distanze e le prescrizioni fissate dai decreti.

“Purtroppo abbiamo dovuto procedere, anche in seguito alle segnalazioni pervenute dalle Forze dell'Ordine, con la chiusura del cimitero. – ricorda il sindaco - Avevamo tardato la decisione perché siamo convinti che davvero, come scrive Foscolo, sia preziosa la ‘corrispondenza di amorosi affetti’ che le tombe possono aiutare a mantenere con chi ci lascia, per cui chiediamo scusa a chi ne soffrirà, ma siamo sicuri che saprà capire”.