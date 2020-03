Marene sempre più colpita: c'è il secondo decesso di un paziente positivo al Covid-19, ma nessun nuovo contagio (VIDEO)

Purtroppo non ce l’ha fatta Bartolomeo Ferrero, 79 anni, il paziente risultato positivo al Covid-19, ricoverato ieri notte all'ospedale SS Annunziata di Savigliano e venuto a mancare nel giro di poche ore.

Si tratta del secondo decesso di una persona affetta dal Coronavirus residente a Marene, mentre si ferma il numero dei contagi che resta fermo a quota 17.

Per le esequie non saranno messi manifesti e non saranno suonate le campane da parte del parroco per limitare gli spostamenti, la funzione sarà fatta al cimitero e si svolgerà solo la sepoltura non saranno ammesse persone. “Vi prego di non recarvi al cimitero perché non sarà permesso entrare” ha ricordato la sindaca Roberta Barbero nel video in cui ha annunciato il decesso del concittadino e ha ricordato l’importanza del rispetto dell’ordinanza restrittiva.

“Sono presenti più pattuglie dei Carabinieri che controllano il rispetto dell’ordinanza. Bisogna stare chiusi in casa”.