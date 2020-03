"Sono positivo al Coronavirus”: l'annuncio su Facebook del sindaco di Santa Vittoria d'Alba Giacomo Badellino (VIDEO)

“Sono positivo al Coronavirus”. Ad annunciarlo, sulla pagina facebook comunale, è il sindaco di Santa Vittoria d'Alba Giacomo Badellino. Un comune dove erano già stati segnalati contagi

Lo ha fatto in un video, registrato da casa sua giovedì 19 marzo: “Dopo i primi momenti di disorientamento in cui mi sembrava di avere male ovunque, devo dire però che sto bene. Non ho la febbre, non ho difficoltà respiratorie, non ho sintomi influenzali importanti”.

Il primo cittadino non ha idea di dove possa aver contratto il virus: “Mi ero già messo in auto-isolamento domenica, quando l'ASL ha fatto il primo tampone a un mio familiare. Ora sono in quarantena a casa con la mia famiglia".

Dalla sua abitazione invita i cittadini a restare a casa: “Noi stiamo lottando con un nemico invisibile e l'unica arma che oggi abbiamo è non dargli il fianco. Dobbiamo proteggerci e lo possiamo fare solo auto-isolandoci e restando a casa. Quindi, limitiamo le uscite, limitiamo le passeggiate, le corse rimandiamole a qualche settimana. La spesa si può fare ma uno solo per famiglia e subito a casa. Il cane portatelo fuori a fare la pipì ma nel raggio di 100 metri e non 20 volte al giorno. Atteniamoci a queste disposizioni che sono tremendamente importanti. Il coronavirus è lì fuori dalla porta. Difendiamoci e pensiamo a quante sono le persone che vorrebbero stare a casa ma non possono farlo: i nostri medici, gli infermieri, i farmacisti, i Carabinieri, la polizia, la Protezione Civile, la Croce Rossa e tutti quei volontari che stanno lavorando per noi a difendere la nostra salute”

Badellino assicura che l'attività amministrativa comunale continua: “Si può lavorare anche da casa. Io sono in contatto con tutti i responsabili, amministratori, assessori e consiglieri per portare avanti la normale e anche eccezionale situazione di emergenza"

Intanto a Santa Vittoria d'Alba si continua a operare con il servizio di sanificazione strade: marciapiedi, panchine, davanti ai negozi, davanti alla banca, all'ufficio postale, nei siti ecologici, nelle piazze. Si usa un processo di nebulizzazione di prodotti autorizzati.