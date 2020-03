Il CoronaVirus con gli occhi dei sedici anni (VIDEO)

Tra le troppe notizie difficili da scrivere che stiamo dando in queste settimane a volte ci si imbatte, per fortuna, in progetti creativi che, sebbene legati a Covid-19 hanno la capacità di buttare il cuore al di là dell’ostacolo.

Oggi lo spunto di riflessione giunge da Umberto Bima, giovanissimo fossanese con la passione del montaggio di cui avevamo scritto in un precedente articolo.

Il sedicenne studente fossanese ha montato un video di invito a restare a casa, ad amare i propri familiari e a rispettare il prossimo offrendo allo spettatore il punto di vista di un giovane sul momento storico che stiamo vivendo.



Per vedere il video, CLICCA QUI.