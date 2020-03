Coldiretti Cuneo: successo per la spesa a domicilio di campagna amica, cresce l'offerta nella Granda

A pochi giorni dall’avvio della spesa a domicilio firmata Campagna Amica, si fa ancora più capillare e ricca l’offerta per le famiglie della Granda. Lo riferisce Coldiretti Cuneo nel commentare positivamente l’incremento del numero di produttori agricoli che si rendono disponibili a ricevere telefonicamente gli ordini e a recapitare a casa delle famiglie prodotti freschi, genuini e a Km zero.



L’espansione del nuovo servizio Campagna Amica risponde all’esigenza primaria delle famiglie di fare provvista di generi alimentari nel rispetto della raccomandazione di restare a casa per ridurre al minimo il rischio del contagio da Coronavirus.



Il servizio copre l’intero territorio provinciale – Cuneese, Albese, Braidese, Fossanese, Monregalese, Cebano, Saluzzese, Saviglianese – e comprende un ricco paniere di prodotti agroalimentari come ortaggi e frutta di stagione, pasta, farine, uova, latte, burro, formaggi vaccini e di capra, yogurt, carni e salumi, pesce d’acqua dolce, pane, biscotti, nocciole, confetture, composte, succhi, vino.



I cittadini possono contattare telefonicamente le aziende agricole, con le quali accordare le modalità di consegna, per vedersi recapitata a casa la spesa nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie in vigore per garantire la sicurezza di tutti.



“Da un lato i produttori agricoli della rete Campagna Amica garantiscono gli approvvigionamenti alimentari e contribuiscono, in un momento di grave difficoltà, a mantenere vivo il tessuto produttivo locale, dall’altro lato i consumatori, scegliendo prodotti a Km zero, sostengono il Made in Italy e l’economia del nostro territorio” commenta Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.



L’elenco aggiornato delle aziende Campagna Amica con cui fare la spesa direttamente da casa, ad oggi 22, è disponibile sul sito web https://cuneo.coldiretti.it​.