"Nel tunnel in cui siamo e di cui non si vede la fine non c'è spazio per il giudizio personale"

nella perdurante e drammatica calamità del Coronavirus, che colpisce con l’Italia anche la nostra comunità peveragnese, desidero lanciare come amministratore comunale un appello non di circostanza ai miei concittadini.

E’ necessario il massimo senso di responsabilità nell’attenersi alle direttive del decreto governativo che ingiungono di spostarsi da casa solo per esigenze di lavoro e casi di effettiva necessità. Osserviamo le regole sanitarie che ci vengono dettate: lo richiedono la scienza e la medicina. Nel tunnel affannoso in cui siamo, e di cui non si vede purtroppo ancora la fine, non esiste il “fai da te”, non ci si può assolutamente affidare al proprio giudizio personale.