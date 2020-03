È mancato padre Dario Falcone, parroco di Murazzo

La frazione Murazzo di Fossano è in lutto per la scomparsa del parroco, padre Dario Falcone.

Malato da tempo, era ricoverato nella casa del clero di Fontanelle di Boves dove ieri, venerdì 20 marzo, è deceduto.

Nato a Villafalletto il 7 giugno del 1938, padre Falcone avrebbe tra pochi mesi compiuto 82 anni. Sacerdote dal 1963 aveva svolto l’attività di missionario in Francia, Belgio, Costa d’Avorio e Nigeria.

Aveva svolto la sua missione apostolica anche in Argentina dal 1985 al 2008 per poi ritornare in Italia per avvicinarsi alla famiglia. Dal 2009 era sacerdote a Murazzo. Proprio la comunità della frazione di Fossano nella giornata di ieri ha ricordato il suo sacerdote. I funerali, che come da disposizioni di legge saranno in forma strettamente riservati ai familiari e al Vescovo, non consentiranno ai parrocchiani di stringersi al loro sacerdote e il ricordo scorre dunque sui social: “Ci uniamo alla comunità e porgiamo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia – scrive la Pro Loco di Murazzo che ha listato a lutto la pagina Facebook -. Anche se Murazzo ormai per Te era una casa, siamo la tua famiglia acquisita e tu eri un Padre per tutti, che aveva sempre una buona parola per noi. Sei stato un grande. Sei arrivato a Murazzo in punta di piedi e in un attimo hai saputo conquistare tutti con la tua allegria la tua simpatia, sapevi prendere tutto per il verso giusto, anche quando tutto andava storto. Indimenticabili le tue prime prediche durante la messa, un po’ in italiano un po’ in spagnolo un po’ in piemontese facendoci ridere ma anche riflettere. Il comitato piange un grande uomo che ci ha sempre spronati a fare festa in ogni occasione dandoci supporto nei momenti bui, e richiamandoci all’ordine quando uscivamo fuoristrada e facevamo un po’ troppo “festa”. Rimarrai sempre nei nostri cuori perché sei stato sei e sarai sempre uno di noi, forse uno dei migliori che Murazzo possa ricordare. Piangiamo due volte perché oltre a perderti, in questo periodo critico, non potremmo nemmeno accompagnarti nel tuo ultimo viaggio, perché non ci è permesso, ma noi siamo sicuri che il buon dio per una persona speciale come te ha riservato sicuramente un posto di prestigio in paradiso. E certamente da oggi siamo consapevoli che avremo uno sguardo rivolto dal cielo in modo continuo sulla nostra comunità. Riposa in pace Padre Dario, sarai sempre nei nostri cuori. Ti vogliamo bene, i tuoi Prolochini”.