"Mondovì Sotterranea": l'avveniristico progetto della Giunta Adriano illustrato in un filmato (VIDEO)

Luca Olivieri , vicesindaco e assessore alla Cultura e alle Manifestazioni della città di Mondovì, sta usando questi giorni di quarantena ai quali l'Italia intera è sottoposta a causa dell'emergenza Coronavirus per portare avanti le iniziative connesse al capoluogo monregalese e informare la popolazione sulle stesse.

Il riferimento è al tunnel che insiste al di sotto di piazza Maggiore, denominato "Quarta Armata" (per alcuni "Quinta", ma il concetto non cambia), oggetto di recenti studi, analisi e verifiche che hanno evidenziato la possibilità di ripristinarne la fruibilità, aprendolo alle visite di gruppi ridotti di persone, e di valorizzarne l'acustica, coinvolgendo anche la band alternative rock dei Marlene Kuntz (clicca qui per approfondire la notizia).