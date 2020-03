Chocolat D'Art effettua consegne a domicilio per colombe e uova artigianali

Ci stiamo avvicinando alla Pasqua e anche quest’anno i nostri ragazzi saranno contenti di ricevere le tanto attese “uova di Pasqua”.

Per non deludere le loro aspettative, in questo triste periodo dove siamo obbligati a rimanere in casa, la cioccolateria Chocolat D'Art effettua le consegne a domicilio.