Alice Margaria, a Berlino nell'epoca del Coronavirus: "Guardare agli aggiornamenti dall'Italia ci ha permesso di anticipare i tempi"

"Ieri è stata la prima giornata passata interamente a casa. Non avendo contatti col mondo esterno, non sono davvero in grado di esprimermi su come la gente qui a Berlino stia reagendo all'emergenza. Sembrerebbe che, nei giorni passati, molta gente abbia approfittato delle temperature primaverili per stare all'aria aperta, trasgredendo la raccomandazione di evitare il più possibile contatti. Non mi stupisce: l’arrivo della primavera in contesti ‘nordici’ è attesa in maniera particolare e, normalmente, porta alla città e ai suoi cittadini una ventata di spensieratezza, energia positiva e voglia di fare. Quest’anno non potrà essere così, purtroppo".

A parlare è Alice Margaria, fossanese a Berlino e già protagonista di un appuntamento della nostra rubrica "In&Out". L'abbiamo ricontattata per chiederle come stiano andando le cose in Germania rispetto all'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

"Da stasera il Land della Baviera sarà in lock down, e si parla di estendere questa misura a tutta la Germania nei prossimi giorni - sottolinea Alice - . Domenica se ne discuterà. A Berlino, per ora, oltre alle scuole hanno chiuso i parco giochi e i negozi che non sono di prima necessità. Il nostro stile di vita famigliare si avvicina già molto a quello che un eventuale lock down imporrà. La spesa la facciamo online (anche se il servizio è sovraccaricato, quindi si ordina oggi per ricevere la consegna tra dieci giorni). Si lavora da casa. L’unica boccata di aria fresca la si prendeva fino a ieri nel cortile del nostro condominio, dove c’è un ampio parco per i bimbi".

Una condotta certamente aspra, ma (probabilmente) l'unica davvero efficace e sicura di questi tempi: è Alice stessa a confessare che a influenzare la loro percezione e il modo di agire è stata proprio l'esperienza italiana, seppur vissuta a distanza.

Alice e il suo compagno, entrambi ricercatori e docenti universitari, hanno la possibilità di lavorare agevolmente da casa senza l'esigenza di predisposizioni specifiche, ma hanno anche due bambini: "Qui le scuole e gli asili sono chiusi da martedì. Noi, tuttavia, abbiamo preso la decisione di tenere a casa i bimbi dall’asilo già lo scorso venerdì: anche se averli con noi (senza sostegno esterno o famigliare) ha un notevole impatto sulla nostra capacità di lavorare. Non ci sentivamo più tranquilli a continuare "come se niente fosse" e abbiamo preferito anticipare la decisione di chiusura delle autorità di qualche giorno, e ne siamo felici".

Un'esperienza davvero comune anche alle famiglie nostrane, impegnate più del solito a fare i salti mortali per poter arrivare a sera.

"La nostra giornata è piena, essendoci il lavoro da portare avanti e i bimbi a cui badare. La sera, però, quando cala il silenzio in casa, la mente inizia a viaggiare - confessa Alice - . Penso, per esempio, alle disuguaglianze sociali che l’emergenza (ri)porta a galla e a coloro che, per vari motivi, non sono nella posizione di scegliere autonomamente se recarsi o meno al lavoro e quindi si espongono in misura variabile al rischio di contagio per assecondare le esigenze del mercato. Un altro pensiero va anche alle vittime invisibili di questa pandemia: tra le tante, coloro per cui la casa non è un luogo di rifugio ma di tensioni, di precarietà, di mancanze, e persino di abusi".