Coronavirus, auto del Comune con altoparlanti per le strade di Vezza: "Uscite solo per esigenze urgentissime"

Nella serata di ieri il primo cittadino di Vezza, Carla Bonino, insieme ad un volontario della Protezione Civile, hanno percorso in auto il paese avvisando con un altoparlante la popolazione sugli aggiornamenti necessari, utili e ufficiali sulla situazione contagio Coronavirus nel paese. L'iniziativa sta proseguendo in questo momento per tutto il pomeriggio odierno fino a sera e continuerà fino al perdurare dell'emergenza Covid-19.

"Desidero comunicare e rassicurare i cittadini vezzesi che la situazione è al momento tranquilla (al pomeriggio di ieri (venerdì 20 marzo), NdA) e sotto controllo. La signora contagiata dal virus Covid -19 - spiega al telefono il sindaco Bonino - è ricoverata presso l'Ospedale di Alba in condizioni di salute stazionarie. I tre familiari stretti sono in quarantena vigilata presso la loro abitazione a Vezza. Sono in contatto costante con l'Asl di Alba. Sarà cura dell'amministrazione comunale informare la popolazione su eventuali sviluppi della situazione".

In Comune è stato attivato il servizio h 24 con la Protezione Civile per tutte le esigenze "urgenti" dei cittadini (335.7059443) che provvederà a risolvere i problemi urgenti richiesti. È stato rinnovato con forza l'obbligarietà di restare a casa e di uscire solamente per comprovate esigenze urgentissime ed effettuare la spesa solamente una volta la settimana, evitando uscite inutili. Solo evitando le uscite, si può contrastare e combattere il contagio da Coronavirus, che purtroppo viaggia con noi, sia attraverso la trasmissione e la ricezione del virus. Nel comune di Vezza gli esercizi commerciali ancora aperti sono: la Cooperativa della Villa alimentari e tabacchi; a Borbore con servizio a domicilio alimentari, tabacchi, panetteria).

Il primo cittadino di Vezza d'Alba prosegue quotidianamente il lavoro amministrativo del Comune vezzese e della Provincia di Cuneo finalizzato alle comunicazioni ufficiali.Per ulteriori informazioni: uffici comunali 0173.65022 con orario: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13 e il pomeriggio del lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,30.