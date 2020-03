Coronavirus, Conte: "Chiuse tutte le attività che non producono beni essenziali per il Paese"

" La decisione assunta dal governo è di chiudere nell’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia assolutamente cruciale e indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali ”. Così il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di questa sera, illustrando il nuovo giro di vite alle restrizioni vigenti per l’emergenza Coronavirus. Una misura che inizialmente avrebbe dovuto riguardare solo la Lombardia, ma ora estesa a tutta la penisola.

“ Abbiamo stilato una lista dettagliata delle categorie economiche che producono servizi di pubblica utilità per il funzionamento dello Stato ”, ha continuato, precisando subito che continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati e i negozi alimentari. Così come le farmacie e parafarmacie, e i servizi bancari, assicurativi e finanziari.

Per tutte le altre attività produttive non essenziali, quindi, sarà consentito unicamente “lo svolgimento di lavoro in modalità smart working”.