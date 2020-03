Coronavirus, la solidarietà del mondo sportivo: donazioni dall'ASD San Benigno e dal Novello Calcio

L'emergenza sanitaria, lo sappiamo, ha fermato anche il mondo dello sport e le attività sportive - dopo le decisioni del governo di ieri sera - praticamente di ogni tipo.

Ma il mondo del calcio in provincia di Cuneo ha deciso di non starsene "con le mani in mano" e tentare di fare la propria parte con alcune donazioni degne di nota.

Le ultime due in ordine cronologico sono quelle dell'ASD San Benigno (assieme alla scuola calcio San Benigno 2Rg e alla Polisportiva2Rg) e del Novello Calcio, rispettivamente di 1500 a favore della Fondazione Nuovo Ospedale Santa Croce e Carle e di 500 euro a Specchio dei Tempi.

“Un gesto che ci siamo sentiti subito in animo di fare, in una situazione così difficile e complessa – afferma Aldo Ghio, presidente dell’Asd San Benigno - , perché crediamo nella forza del nostro sistema sanitario ma siamo anche consapevoli che in questa fase di emergenza è necessario l’aiuto di tutti. Lo abbiamo fatto anche come messaggio nei confronti dei tanti ragazzi che giocano con noi, per sottolineare i valori della solidarietà e dell’impegno nella vita della comunità. Abbiamo fatto il possibile e ringraziamo anche chi tra i nostri sponsor ha già fatto donazioni; siamo certi che gesti simili verranno anche da molti altri, nel mondo dello sport. Di fronte all’emergenza sanitaria siamo tutti coinvolti e tutti, oggi più che mai, speriamo di tornare al più presto alla normalità, per vedere di nuovo i nostri ragazzi in campo a divertirsi e a crescere con lo sport”.

Della stessa opinione anche il presidente della scuola calcio Novello: "È un piccolo gesto che la società da me presieduta si è sentita in dovere di compiere, sicuramente una goccia in mezzo al mare delle necessità, ma un atto concreto per dare il nostro piccolo contributo e nella speranza di essere da esempio".