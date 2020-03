Coronavirus, Lega: "Florovivaismo in crisi, non servono pannicelli caldi"

"L'epidemia da Coronavirus sta affondando il settore florovivaistico con perdite stimate in oltre 1 mld di euro. Nonostante una nota firmata da Francesco Saverio Abate, Capo Dipartimento del Mipaaf, che mette nero su bianco la necessita' di stanziare queste risorse come forma di indennizzo per le imprese del comparto, il ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, in una lettera inviata al premier Conte, ai ministri Gualtieri e Speranza, avanza una richiesta di 250 mln di euro per i floricoltori italiani. Se il ministro, con una mancetta di Stato pensa di aver trovato le soluzioni ai problemi del comparto, che conta 24 mila imprese e vale oltre 2,5 mld di euro di fatturato, si sbaglia di grosso".