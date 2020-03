Covid-19, le situazioni di Peveragno e Boves "preoccupanti e in peggioramento": "Siamo in guerra, e abbiamo bisogno del contributo di tutti"

I due paesi - Peveragno e Boves - non distano molto l'uno dall'altro e rispetto all'emergenza Coronavirus, almeno stando a quanto giornalmente comunicano i sindaci Paolo Renaudi e Maurizio Paoletti, vivono situazioni in molti sensi equiparabili.

Negli ultimi dati rilasciati al termine della giornata di ieri (venerdì 20 marzo) si legge una situazione in peggioramento e molto preoccupante: per Peveragno quattro positivi accertati, nove persone in isolamento fiduciario, altre sette od otto da porre in isolamento al più presto e quattro famiglie con parenti residenti in paesi vicini che si trovano in terapia intensiva, oltre a decine di persone (stimate) in casa con sintomi influenzali più o meno pesanti; per Boves, invece, cinque i contagiati, di cui tre in ospedale, e numerose persone in isolamento fiduciario con contatti tracciati dall'ufficio Vigilanza comunale e dall'ASL.

E se il sindaco Paoletti si lascia andare, al termine di una giornata che egli stesso definisce "difficile", a poche righe di commento - "Stiamo facendo tutto il possibile per la vostra vita, aiutateci rispettando tutte le prescrizioni e adottate ogni precauzione anche nei contatti con parenti e familiari" - , Renaudi consegna al profilo Facebook comunale una nuova dichiarazione che suona più, ormai, come un appello disperato: "La situazione non è facile. Ben venga il nuovo decreto che limita le attività all'esterno. Gente, siamo in guerra, e abbiamo bisogno del contributo di tutti, anche solo di supporto morale. Con questo post quindi sicuramente raggiungeremo proprietari di cani, runners e amanti delle passeggiate a cui chiediamo per favore di aiutarci dando innanzi tutto l'esempio, altrimenti è durissima dire a un bambino che non può andare a giocare con gli amici. A tutti quelli che leggono chiediamo poi di spiegare agli anziani, che non sono "social", che anche loro devono stare a casa, loro più degli altri. Non devono fare la spesa, andateci voi giovani, o usate la Croce Rossa che a Peveragno fa un servizio splendido".

"Non solo perchè devono darci l'esempio, ma perchè poi saranno loro a morire. Pochi giorni fa, il 2% dei morti per COVID aveva più di 50 anni, l'8% più di 60 anni, il resto (90%!!!) aveva più di 70 anni. Rendiamo l'idea? Insomma, nipoti e figli, sbattete questi numeri in faccia agli over 70" prosegue Renaudi.