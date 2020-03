Cuneo e Coronavirus, 38 i positivi, 77 gli isolamenti domiciliari: un solo decesso

A Cuneo sono 38 le persone finora risultate positive, 77 le persone in isolamento domiciliare, 1 persona deceduta (dati aggiornati a ieri, 20 marzo, alle ore 14). Sono ancora molti quelli che dimostrano di non aver compreso appieno la gravità della situazione, per questo si ribadisce l’invito ad uscire da casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.