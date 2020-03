Cuneo, il racconto della Comunità Minori Emmanuele di Cuneo ai tempi del Covid19

A Cuneo alcuni ragazzi vivono in una comunità gestita dalla Cooperativa Sociale Emmanuele.

La vita in comunità minori non è mai facile: ogni bambino/ragazzo avrebbe il diritto di vivere e crescere con la propria famiglia, ma questo a volte non è possibile. Stare in comunità vuol dire condividere spazi, tempi, affetti e sogni con "estranei" o persone che comunque camminano al tuo fianco solo per un periodo di tempo, un periodo già di per sè connotato da grande sofferenza.

Oggi, con l'isolamento per l'emergenza Coronavirus, senza dubbio indispensabile, tutto questo si amplifica. Non c'è più la scuola che fa da cuscinetto, non ci sono le uscite che permettono comunque di incontrare persone che si scelgono, non ci sono più le attività sportive: tutta la giornata si passa in casa o nel cortile, in una quotidianità che man mano diventa pesante. Anche i rapporti con la famiglia d'origine sono interrotti. Fare in comunità i compiti online non è facile: attualmente i ragazzi sono 8 e connettersi tutti insieme per seguire le lezioni o scaricare schede è materialmente impossibile. Alla preoccupazione per l'infezione, che comporta maggior attenzione all'igiene personale e dei locali, si sommano quindi molte ansie e paure.

Per far fronte a tutto ciò e dare un supporto adeguato ai ragazzi, sono state aumentate le presenze di educatori in struttura, si è provveduto ad acquisti straordinari per materiali di pulizia e protezione, si è procurato un pc in più per permettere loro di lavorare contemporaneamente e si stanno cercando nuovi giochi e film per rendere meno noiose e tutte uguali le giornate, per rendere più leggera una quotidianità “anormale”, che già nella normalità è pesante e faticosa.

Per garantire tutto questo ai bambini e ragazzi che accogliamo la Cooperativa Sociale Emmanuele si sta esponendo con risorse economiche aggiuntive non facili da trovare in questo periodo. Per chi desidera dare il proprio supporto, c’è la possibilità di aiutare con una donazione, qualunque cifra può fare la differenza.

Ecco i dati:

IBAN IT 66 X 08397 10201 000030122034

C/C bancario 22034

intestato a EMMANUELE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

presso CASSA RURALE ARTIGIANA DI BOVES

causale "Emergenza Coronavirus"

Per maggiori info:

