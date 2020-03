Dogliani: segnalati due nuovi positivi al Covid-19

Altri due casi di persone positive al Covid-19 legate da parentela ai primi due a Dogliani: il Sindaco Ugo Arnulfo e l’ Amministrazione comunale ne hanno ricevuto ufficiale notifica nella giornata di oggi (sabato 21 marzo). Le due persone si trovano presso il proprio domicilio in quarantena obbligatoria, non presentano sintomi e sono in buono stato di salute.

Inoltre, comunica il Comune tramite la propria pagina Facebook, è giunta notifica di nove persone in isolamento domiciliare fiduciario, che non presentano sintomi e sono sotto sorveglianza sanitaria da parte delle autorità preposte.

"L’Amministrazione Comunale informa la popolazione che ha attivato tutte le procedure necessarie per la gestione di questi casi. In particolare è stato aperto il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), di intesa con la Protezione Civile. Inoltre, in collaborazione con le delegazioni locali della Protezione Civile e dei Volontari del Soccorso, in quanto associazioni di volontariato autorizzate dal Governo, sono state pianificate attività di sorveglianza e monitoraggio sul territorio, assistenza e informazione alla popolazione. Al tempo stesso sono previsti presidi dei preingressi dei supermercati e nelle zone mercatali".