Emergenza sanitaria: attivo da giovedì 18 marzo il Centro Operativo Intercomunale della Valle Stura

L’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB - Protezione Civile Valle Stura, ha reso operativo a partire dal 18 marzo il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale – in modo da affrontare in maniera coordinata l’emergenza sanitaria in corso e da fornire alla cittadinanza della valle una comunicazione univoca e tempestiva in merito all’evolversi della situazione.

Tutte le comunicazioni che il C.O.I. emetterà verranno rese disponibili sulla home page del sito dell’Unione Montana Valle Stura nonché sulla pagina facebook dell’ente e distribuiti ai Comuni della valle affinché utilizzino i loro canali per la diffusione.

"Si comunica, a proposito della situazione ad oggi in valle Stura, che non ci sono casi positivi al Coronavirus mentre sono cinque i casi di isolamento domiciliare fiduciario. I soggetti risultano in quarantena e al momento non vi sono positività conclamate" si legge nella nota del responsabile del COI Loris Emanuel.