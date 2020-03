Il Coronavirus cambia anche la raccolta dei rifiuti. Ecco come si deve comportare chi è in quarantena

Il Covid19 ha modificato la vita di tutti noi, cambiando abitudini e pratiche consolidate. Non fa eccezione la raccolta rifiuti per i cittadini. Come da indicazione dell’Istituto Superiore di Sanità, anche nel rispetto del lavoro degli addetti alla raccolta dei rifiuti, ci sono nuove disposizioni per il conferimento dei rifiuti casalinghi.

Ecco quali sono:

- Se NON si é positivo al tampone e NON si è in quarantena: prosegui a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora, ricordando che fazzoletti di carta, mascherine e guanti, devo o essere gettali nella raccolta indifferenziata.

- Se si è POSITIVO o in quarantena obbligatoria: non bisogna più differenziare i rifiuti di casa propria ma è obbligatorio utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti - inseriti uno dentro l’altro - all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.

Tutti i rifiuti - come plastica, vetro, carta, umido, metallo, fazzoletti, rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso - vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.

Particolare è la situazione di chi non vive in una casa singola ma in un condominio, dove se dovesse verificarsi un caso di contagio o di quarantena, è probabile che non venga preso alcun provvedimento ufficiale da parte degli enti sanitari, visto il carico di lavoro a cui sono sottoposti e i contagi crescenti.

In tal caso è probabile che il nucleo familiare e i contatti avuti nei giorni precedenti vengano messi in quarantena domiciliare ma - come è facile intuire - il problema diventa condominiale. In Lombardia - una delle regioni italiane più colpite dalla pandemia - gli amministratori condominiale hanno adottato alcune procedure che sono valide per qualsiasi territorio. Eccole:

- Non è necessario procedere con alcuna sanificazione. Tale lavoro richiede l’intervento di ditte specializzate e non della normale impresa di pulizie, che già dovrebbero usare prodotti igienizzanti.

Nel caso di contagio in condominio si ordina a qualsiasi condomino di utilizzare determinate procedure di sicurezza:

- Se si è stati a contatto, anche per poco tempo, con persone che dovessero risultare contagiate, mettersi immediatamente in quarantena domiciliare anche in assenza di sintomi. Ricordo che ignorare questa disposizione significa mettere a repentaglio la vita dei Vostri vicini di casa oltre che compiere un reato.

- Non utilizzare l’ascensore.

- Restare all’interno della propria abitazione limitando gli spostamenti negli spazi condominiali ai soli casi di necessità. Gli amministratori condominiali precisano che: “Non sono ammesse “pulizie di primavera” nelle cantine, nei garage o assembramenti negli spazi comuni.