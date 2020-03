Iorestoacasa... e leggo libri gratis!

I limiti imposti dalle ultime normative per contenere l’infezione da Coronavirus cambiano le abitudini di coloro che sono soliti frequentare le biblioteche civiche. A Cuneo, come nel resto del paese, rimane chiusa almeno fino al 3 aprile la Biblioteca Civica di via Cacciatori delle Alpi che custodisce nelle sue diverse sedi 300.000 volumi e registra 100.000 prestiti all’anno. Ha un’interessante e aggiornata pagina Facebook, è sede del Sistema Bibliotecario Cuneese e aderisce al servizio di prestito on line.

Come accedere a questa risorsa? Non è difficile, è sufficiente avere un tablet o PC con una connessione internet ed essere iscritti ad una delle biblioteche cuneesi aderenti al circuito.

Sul sito del Comune di Cuneo ci sono tutte le indicazioni per ottenere questo servizio; pertanto si suggerisce di contattare la Biblioteca di Cuneo scrivendo una mail a biblioteca@comune.cuneo.it in cui si indicano le proprie generalità e il numero di tessera per ottenere informazioni e credenziali. Se non si possiede la tessera si può chiedere come è possibile ottenerla in questo particolare momento in cui la Biblioteca è chiusa. Per gli aspetti tecnici è disponibile la guida per utenti che illustra tutti i passaggi per accedere alla biblioteca on line tramite PC o dispositivi mobili.

Il prestito dura 14 giorni per i titoli protetti da Adobe DRM e quando scade si può rinnovare se il libro non è prenotato, mentre le “risorse open” si possono conservare per sempre sul proprio tablet o PC e leggere in qualsiasi momento. La ricerca può essere ottimizzata attraverso l’utilizzo di filtri (autore, argomento, ecc.) ed è consigliabile scegliere quello “solo titoli disponibili ora”; il catalogo è accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Si ha diritto ad ottenere in prestito quattro libri al mese, mentre non ci sono limiti per le risorse open. Quando il testo viene scaricato si possono adattare le dimensioni dei caratteri e la luminosità dello schermo secondo le proprie necessità.

Che titoli si possono trovare? Tra i tanti testi si possono prendere in prestito le novità, libri di narrativa, saggi, manuali, libri per bambini e ragazzi e tanto altro. Tra gli autori di narrativa si possono scegliere opere di autori italiani come Elena Ferrante, Alice Basso, Alessia Gazzola, Andrea Vitali, Andrea Camilleri oppure stranieri come Clara Sanchez, Isabel Allende, Ken Follett o John Grisham.

Qualcuno è appassionato di gialli? Non c’è che da scegliere tra Georges Simenon, Agatha Christie o Patricia Cornwell e tanti altri. Quando sono esauriti i quattro prestiti, si può curiosare tra le cosiddette “risorse open” e magari rileggere classici come “Il Conte di Montecristo” o “La lettera scarlatta”.

Se il titolo del libro scelto non è subito disponibile, lo si può prenotare o suggerire l’acquisto alla biblioteca di riferimento. In caso di problemi è sufficiente scrivere una mail a info@medialibrary.it e verranno risolti in tempi brevi; comunque è disponibile il manuale con tutte le istruzioni che servono per avere la propria biblioteca sempre aperta.

Non è tutto qui: Media Library On Line mette a disposizione testate di periodici, dai principali quotidiani italiani a riviste varie, audiolibri e musica. Alcuni giornali possono essere scaricati in formato pdf, altri possono essere sfogliati.

Altra risorsa interessante è il sito dei giornali del Piemonte dove attualmente sono disponibili in formato PDF oltre 200 testate, digitalizzate e accessibili gratuitamente e senza registrazione. La Regione Piemonte offre infatti la possibilità di consultare l’archivio dei giornali locali già digitalizzati pubblicati in Piemonte dal 1846 ad oggi, escludendo gli ultimi numeri. All’interno di questo catalogo ci sono vere chicche per gli amanti della storia e si possono leggere pubblicazioni ormai introvabili. I giornali locali sono un patrimonio prezioso per la storia del territorio e costituiscono un bene di grande interesse dal punto di vista sociale, economico, culturale e storiografico.