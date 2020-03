L'appello di Coldiretti Cuneo contro il Coronavirus: agricoltori, industrie e supermercati uniti per salvare il "Made in Italy"

“Mai come in questo momento – afferma il Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo – è fondamentale che la catena logistica e distributiva sia un ingranaggio perfetto per continuare a rifornire le famiglie italiane. Alla base di tutto c’è il grande impegno e lavoro delle nostre imprese agricole che non si fermano e proseguono a garantire prodotti di eccellenza, sostenendo l’economia del territorio. Per questo è fondamentale vigilare che lungo tutta la filiera sia premiato e valorizzato chi adotta pratiche commerciali corrette e trasparenti, escludendo e denunciando chiunque possa pensare, in un momento così delicato, di speculare o approfittare di situazioni di carenza o di eccesso di prodotto, abbassando il prezzo ingiustificatamente. È importante, infine, che le autorità pubbliche e il Governo emanino provvedimenti semplici e chiari che permettano, con la massima sicurezza possibile, la continuità della raccolta, della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei prodotti di largo consumo in modo da poter continuare a privilegiare negli approvvigionamenti sugli scaffali i prodotti del nostro territorio nazionale e le eccellenze Made in Cuneo”.