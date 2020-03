Le comunità cinesi donano migliaia di mascherine ai Comuni del Pinerolese (FOTO)

La solidarietà delle comunità cinesi arriva anche nei comuni del Pinerolese. Questa mattina i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Bagnolo Piemonte, Barge, Bibiana, Bricherasio, Cavour e Luserna San Giovanni hanno ritirato i pacchi contenenti migliaia di mascherine donate dall’associazione “Cinesi e Italia – Cinesi di Cuneo”. Si tratta di dispositivi originariamente destinati alle comunità cinesi sul territorio e che però queste hanno deciso di condividere con i paesi in cui vivono. La donazione è stata fatta al Comune di Bagnolo Piemonte che poi ha provveduto alla distribuzione tra i paesi limitrofi.

Il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale, che ha partecipato alla consegna commenta: «Ci sono state donate mascherine che assegneremo alle case per anziani e alle comunità di disabili a vigili del fuoco e forze dell'ordine, nonché Croce rossa e Croce verde, presenti nel territorio – dichiara –. L’associazione ha donato la stessa quantità di mascherine per ognuno dei Comuni della zona in cui è presente una comunità cinese importante».

Un dono prezioso soprattutto vista la difficoltà a reperire i dispositivi di sicurezza necessari per evitare il contagio da nuovo coronavirus: «Oltre al valore economico del dono, bisogna tenere presente che si tratta di dispositivi di cui ormai è complicatissimo il rifornimento».