Messa in streaming dal Santuario della Madonna dei Fiori di Bra e trionfo di fioritura del pruno miracoloso. Tutti lontani, ma vicini nella fede

Tutti collegati in streaming domenica 22 marzo sulla pagina Facebook ufficiale del Santuario della Madonna dei Fiori di Bra. Alle ore 10.30 sarà trasmessa la Messa della IV Domenica di Quaresima, detta Laetare, celebrata dal rettore Monsignor Giuseppe Trucco. È possibile assistere alla funzione anche su smart tv, cercando su Google il sito Santuario Madonna dei Fiori, diretta live. Le opportunità non finiscono, poiché c’è anche modo di installare l’App Santuario Madonna dei Fiori sul telefonino, dopo averla cercata su Playstore.

Intanto, il Coronavirus non blocca la primavera e nemmeno la fioritura del pruno selvatico, custodito nel Giardino di Maria, adiacente al Santuario antico. Terra rigogliosa, benedetta da una natura prorompente, che testimonia l’autenticità dell’apparizione avvenuta in quel luogo.

La storia del Santuario della Madonna dei Fiori inizia il 29 dicembre 1336. Narrano le fonti che una giovane prossima al parto, Egidia Mathis, stava rientrando a casa, quando, a circa mezzo miglio dalla città, volendo rivolgere una preghiera a Dio e ringraziarlo della giornata, si fermò davanti ad un’edicola dedicata alla Vergine. Nella nicchia era dipinta una Madonna col bambino in braccio. Egidia si fermava spesso davanti a quell’icona e quel giorno non mutò le sue abitudini, benché avesse visto che lì vicino stazionavano alcuni soldati. Questi ultimi, guidati da languide intenzioni, appena la giovane si inginocchiò, cercarono di possederla.

Disperata, Egidia si abbarbicò al pilone e gridò: “ Maria! ”. Dal folto del bosco emerse una dignitosa matrona. Emanò una luce tale da far fuggire precipitosamente i malintenzionati. Egidia cadde a terra in preda alle doglie del parto, anticipato dallo spavento. Nella neve, la sconosciuta “ Provvide abbondantemente ai bisogni dell’accelerato parto e, continuando la pietosa opera, fu tutta intenta a provvedere i lini opportuni al neonato ed a ristorare la madre ”.

Poi, com’era apparsa, scomparve, senza lasciare ad Egidia il tempo di ringraziarla e di chiederle il nome. Ripresasi dalla straordinaria esperienza, la donna corse verso il paese col neonato in braccio. Giunta a casa, raccontò tutto ai parenti e agli amici, che, per verificare l’accaduto, si recarono subito sul luogo in cui si era svolto l’incontro con la Madre di Dio.