Peveragno: anche don Luca Giaccaria positivo al tampone per il Covid-19

E' risultato positivo al tampone per il Coronavirus e si trova attualmente ricoverato all'ospedale Carle di Cuneo don Luca Giaccaria, il parroco della parrocchia peveragnese di Santa Maria.

Sembra che negli ultimi giorni avesse accusato seri sintomi influenzali con febbre, poi acuitisi con la sopraggiunta di problemi respiratori: nella giornata di ieri (venerdì 20 marzo) è stato portato al Pronto Soccorso ed è stato sottoposto al tampone, che ha dato esito positivo soltanto qualche ora fa.

Le sue attuali condizioni di salute non sarebbero, comunque, particolarmente gravi e sarebbe anche riuscito a mettersi in contatto con qualche parrocchiano tramite cellulare, per aggiornarlo direttamente sulla situazione.