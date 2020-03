Primo caso di Coronavirus a Carrù

Il Coronavirus, purtroppo, non risparmia neanche Carrù, dove, come conferma il sindaco, Stefania Ieriti, si è registrato in queste ore il primo caso di positività: si tratta di un uomo d'età inferiore ai 60 anni e attualmente ricoverato presso l'ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì.

Il primo cittadino, nel dare l'annuncio, ha ricordato alla popolazione che "non è questo il momento delle passeggiate! Sono stati incrementati i controlli sul territorio e le notizie che mi giungono dalle istituzioni e dai centri ospedalieri sono tutt'altro che rassicuranti. Vi chiedo quindi autodisciplina, più di quella solita, più di quella che siete abituati ad attuare. Adesso è necessario rimanere a casa. Vorrei che per un attimo vi poneste al posto di chi sta cercando in ogni modo di far rispettare queste prescrizioni che lo so, andrebbero discusse e chiarite, ma oggi non ce n'è più il tempo! E allora si devono applicare ... cercando di far convivere esigenze e necessità molteplici!".

"Infine - ha concluso - vi informo che agli 8 soggetti in isolamento fiduciario se ne sono aggiunti altri 2, perché provenienti dall'estero (Giappone). La polizia municipale che ha provveduto ai controlli non mi ha segnalato nulla di particolare. Dopodiché, concittadini, non scrivo più nulla! Vi serva da messaggio!".