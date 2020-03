Segnalati a Saluzzo i primi due contagiati al Coronavirus

Dopo varie misure di "isolamento fiduciario domiciliare" adottate in questi ultimi giorni, la Protezione civile ci ha segnalato stamane i primi 2 casi di cittadini residenti in Città e positivi al Covid-19.

"Auguriamo a questi nostri cittadini - scrive il sindaco Mauro Calderoni - un decorso positivo e ribadiamo la necessità di ridurre al minimo gli spostamenti dalla propria abitazione, specialmente per le persone in situazioni di particolare fragilità e di rispettare le norme dei decreti ministeriali già divulgati".

SETTE LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO

Salgono invece a sette, in totale, i soggetti residenti a Saluzzo per le quali l'Asl Cn1 ha disposto la misura di isolamento domiciliare fiduciario.



"Come ormai noto - rimarca ancora una volta il sindaco Calderoni - non si tratta di positività al Covid19, ma di una misura precauzionale per pregressi contatti a rischio".

ISTITUITO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER L’EMERGENZA COVID-19