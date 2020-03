Sindaco di Roburent scrive al ministro della Salute: "La Sua ordinanza ci penalizza, quando l'ho letta ho pianto"

È una missiva traboccante di rabbia e voglia di non arrendersi quella che il sindaco di Roburent, Giulia Negri, ha indirizzato nelle scorse ore a Roberto Speranza, ministro della Salute, per "denunciare" la propria contrarietà a uno dei provvedimenti in essa contenuto.

"QUANDO HO LETTO IL DOCUMENTO, HO PIANTO" - Il primo cittadino esordisce così: "Onorevole ministro Speranza, devo essere sincera. La prima reazione che ho avuto quando ho letto la Sua ordinanza è stata quella di un enorme sconforto, subito seguito da un pianto che era un misto di rabbia, impotenza e disperazione. Disperazione per i miei cittadini che, con quello che Lei ha previsto, non posso difendere. Disperazione perché non posso in alcun modo far fronte al mio compito principale in qualità di sindaco, che è quello della salute pubblica. Mi riferisco in particolare alla previsione contenuta nell'articolo 1, lettera D, che testualmente recita: 'Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono e seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza'".

"RITIENE CHE IN SETTIMANA IL COVID-19 NON SIA TRASPORTABILE?" - "Io mi chiedo - prosegue Giulia Negri - se prima di emettere simile disposizione abbia riflettuto su quanto stava facendo, se abbia ascoltato la voce dei governatori delle Regioni che da giorni, ormai settimane, invocano misure più restrittive, se abbia tenuto in considerazione le 'lamentele' dei sindaci che come me amministrano piccole località turistiche, con età media della popolazione residente particolarmente elevata, che costantemente segnalavano agli organi territoriali competenti il pericolo determinato dagli spostamenti di persone dagli altri paesi verso i nostri. Se prima potevamo contare sulle disposizioni dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vietavano qualsiasi spostamento, se non per motivi di necessità, ora Lei ha fatto in modo di consentire ai cittadini di spostarsi, segnatamente martedì e mercoledì, verso qualunque destinazione in cui vi sia una 'seconda casa'. Probabilmente Lei pensa che durante la settimana il virus Covid-19 non sia trasportabile. Purtroppo i fatti ci dimostrano che non è così. L'esempio dei nuovi contagi portati dal Nord al Sud con l'esodo di massa davvero Le è passato inosservato?".