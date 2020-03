Vicoforte, il sindaco: "Troppa gente in giro, intensificheremo i controlli" (VIDEO)

Un video, sulla scia di quanto fatto da molti suoi omologhi, lanciato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune con l'intento di raggiungere il maggior numero possibile di concittadini: è la mossa attuata da Valter Roattino, sindaco di Vicoforte, che in queste ore si è rivolto alla sua popolazione per fare il punto sull'emergenza sanitaria connessa al Coronavirus.

"Ad oggi non ci sono casi di contagio nel nostro territorio - ha dichiarato il primo cittadino -, ma si vede ancora troppa gente in giro. Per questo abbiamo deciso di intensificare i controlli con l'ausilio delle forze dell'ordine, al fine di tutelare i cittadini. Bisogna imparare a razionalizzare le uscite, a fare la spesa una volta alla settimana e ad andare in farmacia il meno possibile, compatibilmente con le esigenze di salute personali".

Il sindaco ha quindi ribadito l'importanza di "restare a casa", ricordando che nei giorni scorsi numerose aree pubbliche sono state sottoposte a sanificazione e che è stato attivato, per le persone con più difficoltà negli approvvigionamenti, un servizio di consegna a domicilio per quanto concerne generi alimentari e farmaci, con la collaborazione del gruppo locale di protezione civile.