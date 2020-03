Vivere la fede al tempo del #iorestoacasa: Messa in streaming, Comunione spirituale e… Confessione individuale

Vivere la fede al tempo del #iorestoacasa è possibile. Messa in streaming, Comunione spirituale e Confessione individuale sono le risposte della Chiesa alla difficile contingenza che stiamo attraversando.

Dopo gli edifici sacri, oggi siamo chiamati a riscoprire un altro tempio di preghiera e di vita, partendo da dentro noi stessi, dove possiamo adorare Dio in Spirito e verità. Il cristiano è Tempio dello Spirito Santo e con il Battesimo è diventato Sacerdote, Re e Profeta. Nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù, parlando alla samaritana, non indica il mezzo o un luogo, ma il fine della preghiera: “Donna, credimi; l’ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Ma l’ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è Spirito; e quelli che l’adorano, bisogna che l’adorino in spirito e verità” (Gv 4, 21-24).

Fra Luca Isella dei Frati Cappuccini di Bra spiega come la Confessione individuale sia una possibilità straordinaria contemplata nel Catechismo, ribadita anche da papa Francesco nella Messa di venerdì 20 marzo a Santa Marta trasmessa in streaming. Il Pontefice ha annunciato la possibilità per tutti i fedeli che, di questi tempi, necessitano una confessione, ma non possono trovare un confessore per l’emergenza Coronavirus che impone a tutti il divieto di uscire da casa, di ricorrere alle confessioni individuali.

Fra Luca cita il Santo Padre: “Se non trovi un sacerdote parla con Dio direttamente, è tuo Padre, digli la verità, chiedigli perdono con l’atto di dolore, promettigli che poi ti confesserai con un sacerdote e questo ti darà la grazia di Dio. Si può avere il perdono di Dio senza la presenza di un sacerdote in determinate circostanze. Fatelo, questo è il momento giusto e opportuno. Con un atto di dolore ben fatto l’anima diventerà bianca come la neve”.

Il Papa si riferisce ai numeri 1451 e 1452 del Catechismo della Chiesa cattolica, promulgato da san Giovanni Paolo II e redatto sotto la guida dell’allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Joseph Ratzinger, oggi Benedetto XVI.