Le Cirque World's top Performers lancia una raccolta fondi per l'acquisto di materiale sanitario destinato agli ospedali italiani

L’Italia sta affrontando un periodo difficilissimo, la lotta al coronavirus è aperta su tutti i fronti e in prima linea c’è tutto il personale medico, donne e uomini straordinari che rappresentano il sistema sanitario italiano, impegnati ogni giorno e che lavorano senza sosta.

Le Cirque World’s Top Performers ha deciso di portare il proprio contributo per sostenerli, lanciando questa raccolta fondi con l’obiettivo di raggiungere le 100.000 mascherine da distribuire ai principali centri ospedalieri Italiani.

Ma per raccogliere fondi non è possibile fare spettacoli dal vivo e quindi la compagnia di circo contemporaneo più importante d’Europa, nata in Italia nel 2015, metterà a disposizione in prima visione il film del primo spettacolo intitolato ALIS, che ha fatto sognare oltre 200.000 spettatori.

Da venerdì 20 marzo, ore 12, sarà online e il pubblico potrà vederlo sottoscrivendo una donazione minima di 2€. Chi può e lo desidera potrà donare di più.

Gianpiero Garelli, fondatore di Le Cirque World’s Top Performers insieme al figlio Alessandro, lancia l’invito a tutti, anche a chi ha già assistito dal vivo allo spettacolo: “Abbiamo pensato che in un momento così difficile anche noi, pur essendo in grande difficoltà, dobbiamo fare qualche cosa. Da qui l’idea di presentare in anteprima europea il nostro film "ALIS by Le Cirque World's Top Performers", proiettato nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti lo scorso Natale e lo speciale realizzato dietro le quinte. E’ per tutte le età e vorrei diventasse lo show di tutti per questa iniziativa. Donate quanto pensate sia giusto e divertitevi per oltre 2 ore con i vostri cari. Insieme, aiuteremo chi ha bisogno.”

Nel film c’è anche Onofrio Colucci, direttore artistico e maestro di cerimonia in ALIS, protagonista sui palcoscenici di oltre 50 Paesi: “In questo momento più che mai stiamo scoprendo quanto la solidarietà e l’unione faccia la differenza nel nostro meraviglioso Paese ferito e avvilito dall’incertezza. Il circo, noi, per vocazione ha sempre rappresentato la forza pur nelle avversità, lo stupore condiviso con un meraviglioso assembramento di sconosciuti che si uniscono in un unico “oh!”, nell’ammirazione delle acrobazie più incredibili. L’idea di diffondere in Italia in anteprima assoluta e per beneficenza il nostro film, già proiettato nelle sale americane, vuole essere non solo un messaggio di speranza e un momento di svago per tenere viva la nostra capacità di immaginare un domani più forte, ma soprattutto un modo come un altro per esercitare quella immensa capacità di unirci, pur nelle grandi diversità, che ci contraddistingue come popolo.”

COME FARE LA DONAZIONE E VEDERE IL FILM DI ALIS

La procedura è semplice e trasparente. È sufficiente collegarsi al seguente link www.lecirquewtp.it/andratuttobene, dove è disponibile anche il trailer del film.

Si seleziona quanto si desidera donare (minimo 2€) e si sceglie il metodo di pagamento (Pay Pal oppure Carta di Credito). Appena conclusa la transazione si è reindirizzati alla visione del film.

La prima parte del video è molto curiosa, si potranno vedere immagini inedite di backstage, conoscere da vicino i segreti degli artisti e scoprire in che modo è nato Le Cirque World’s Top Performers. La seconda parte è lo show integrale, che è stato registrato alla Zoppas Arena di Conegliano Veneto nel 2018, proprio per la richiesta del circuito dei cinema negli Stati Uniti.

DOPO L’EMERGENZA SI TORNERA’ IN SCENA CON UN DOPPIO TOUR IN TUTTA ITALIA

Anche Le Cirque World’s Top Performers ha dovuto fermare il tour previsto questa primavera, ma si guarda avanti: “Stiamo lavorando ad una nuova grande tournée dal prossimo novembre, sia per ALIS che per il nostro secondo nuovo show TILT – aggiunge Gianpiero Garelli – Tante città e tante repliche al nord, al centro e al sud, perché desideriamo tornare ad emozionare e divertire il pubblico di tutta Italia per il periodo natalizio e delle festività, e perché siamo convinti che ce ne sarà bisogno e farà bene a tutti. Avremo un cast stellare, nuove performance e nuovi artisti, i migliori del mondo di circo contemporaneo.”

Per conoscere città e date basta collegarsi al sito di Le Cirque World’s Top Performers, che è sempre aggiornato: www.lecirquewtp.it