Saluzzo, accesso contingentato agli Uffici comunali

Il Comune di Saluzzo comunica agli utenti le modalità per l’accesso contingentato agli uffici comunali “preso atto – si legge nel comunicato stampa - che giungono richieste per l’accesso fisico dell’utenza agli uffici, anche per servizi differibili e non urgenti o per i quali i termini di legge sono sospesi o spostati”.

Nel fissare l’appuntamento l’ufficio contattato potrà fare una valutazione preventiva e discrezionale circa l’urgenza di quanto richiesto, spiegando perciò all’utente le ragioni del differimento dell'appuntamento o del servizio, nell’ottica di ridurre al minimo la mobilità delle persone nel periodo di vigenza dei decreti.

Inoltre l’ufficio potrà richiedere all’utenza l’autocertificazione, indicante la situazione di necessità rappresentata, che sarà messa a disposizione degli organi di vigilanza (Polizia municipale, Forze dell’ordine) per i relativi controlli e l’applicazione delle eventuali sanzioni.

Nel caso di invio dell'autocertificazione a mezzo email, o simili, dovrà essere allegata anche una copia del documento di identità.

"Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini per poter gestire al meglio questa situazione di emergenza".