Lutto a Bra per la scomparsa di Anna Maria Avanzi, una vita da “perpetua” nella parrocchia di Sant’Antonino

Lutto a Bra. Nella mattina di domenica 22 marzo se n’è andata Anna Maria Avanzi. Le esequie si terranno secondo le prescrizioni ministeriali e diocesane con la benedizione della salma, che avverrà lunedì 23 marzo, alle ore 15, presso il cimitero di viale Rimembranze in forma strettamente privata, come da ordinanza comunale. A darne notizia, il parroco don Giorgio Garrone insieme alla comunità parrocchiale di Sant’Antonino e a tutti i famigliari.

Donna di grande fede e dai principi solidi ha sempre espresso le sue idee con quell’energia tipica delle persone che hanno conosciuto la fatica, il dolore ed i sacrifici. Anna Avanzi aveva compiuto 96 anni lo scorso 5 gennaio ed era originaria di Castelguglielmo (Rovigo), la seconda di 11 tra fratelli e sorelle, tutti sparsi nel Nord Italia. Anna era arrivata all’ombra del campanile di Sant’Antonino, conosciuta dai più come la “perpetua” (oggi si dice collaboratrice del Clero) e si prodigava in ogni cosa nella casa parrocchiale, sia nelle faccende domestiche sia in quelle educative ed ecclesiali in cui dava un generoso contributo. Insieme al compianto Vicario ha donato il suo tempo per aiutare tutti in modo instancabile. Nel 2009 abbandonò le cose terrene don Dario Borello.

Ora è la volta di Anna, che nella sua ultima residenza di via Vittorio Emanuele II non aveva mai smesso di pregare per i suoi “vecchi” ragazzi e per tutta la comunità cittadina. E la comunità non se n’è dimenticata: proprio il vice sindaco di Bra, Biagio Conterno, cresciuto nell’ambiente di Sant’Antonino, la ricorda con parole che fanno venire il nodo in gola. “ Questa mattina presto ci ha lasciato la signorina Anna Avanzi, per quelli che sono cresciuti e si sono formati all’oratorio di Sant’Antonino di Bra semplicemente Anna, energica, instancabile e tuttofare persona di servizio, cuoca sopraffina, sempre vigile e zelante nelle questioni pratiche e organizzative della parrocchia, assistente discreta e devota del Vicario don Dario Borello, che ha seguito per più di quarant'anni. Sono nel mio cuore e nel cuore degli amici della parrocchia i ricordi nitidi di tanti momenti di celebrazioni, feste, incontri ai quali non faceva mai mancare il suo contributo, arguto e ironico, i suoi rimbrotti ai chierichetti che parlottavano durante le messe, ai quali cercava di imporre il silenzio con colpetti di tosse che erano il suo codice comunicativo riconosciuto da tutti, le sue battute nel dialetto veneto che non aveva mai abbandonato. Gli ultimi anni li ha passati tra problemi di salute, affrontati sempre con speranza e fiducia, a volte con spericolata sottovalutazione, e la serena certezza di avere come prospettiva vicina il passaggio all'altro mondo, dove avrebbe incontrato le persone che aveva amato e servito quaggiù. Addio Anna, donna forte e coraggiosa, dalla fede incrollabile. Grazie per le preghiere che ogni giorno dedicavi a noi, tuoi ‘ragazzi’ ormai diventati adulti e genitori, per la tua testimonianza di donna e cittadina esemplare, sempre attenta e informata delle questioni politiche della città e dell'Italia. L'epidemia in corso ci priva della possibilità di darti l'ultimo saluto. Ma sappi che pregheremo con te e per te, e siamo certi che stai già contemplando la Bellezza, la Verità e l'Amore che hai sempre cercato e di cui da oggi potrai vivere per l'eternità. E siccome hai già incontrato il Vicario digli che non ci siamo mai dimenticati di lui e del suo modo unico di essere sacerdote”.