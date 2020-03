Intervento di salvataggio di un pastore tedesco, nella tarda mattinata di oggi 22 marzo, a Beinette, dove i vigili del fuoco volontari di Morozzo sono intervenuti, in via Vecchia di Pianfei, per recuperarlo dopo che era caduto in una bealera.

L'animale era infatti scappato e scivolato. A causa di un problema ad un'anca, non è stato più in grado di risalire.

I vigili, allertati, lo hanno recuperato e, tramite il chip, sono risaliti ai proprietari, restituendoglielo.