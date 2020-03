Emergenza coronavirus: chiuso da domani lo stabilimento Alstom di Savigliano

Lo stabilimento Alstom di Savigliano chiude a partire da lunedì 23 marzo, come da disposizioni nazionali, in anticipo di una settimana rispetto a quanto definito nei giorni scorsi. Potranno essere chiamati lavoratori per completamento attività (ad es. consegna treni) o messa in sicurezza dei treni completati o del sito.

Il sito di via Ottavio Moreno, che impiega circa 1.100 lavoratori, già nelle scorse settimane aveva optato per qualche giorno di chiusura: era successo venerdì 13 marzo, per lunedì 16 e martedì 17. Per poi tornare alla normalità a partire dal giorno 18.

Nell'ultimo incontro di venerdì 20 marzo l'azienda e le Rsu avevano stabilito la continuità produttiva per due settimane per poi ricorrere alla cassa integrazione per covid-19 a partire dal 26 marzo per il reparto carrelli e dal 30 marzo per l'intero stabilimento.

L'attivazione della cassa era prevista fino al 13 aprile. Il rientro era previsto per il 14 marzo.

Con le nuove disposizioni annunciate dal Premier Conte nella tarda serata di ieri 22 marzo, le cose sono nuovamente cambiate, portando alla comunicazione di chiusura già a partire da domani.