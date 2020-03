Passione lago: itinerario per una gita sul lago di Como

Organizzare una gita sul lago di Como può essere stimolante per chi, spinto dalla voglia di viaggiare e visitare nuovi posti, è alla continua ricerca di attrazioni turistiche, paesaggi e centri storici da scrutare minuziosamente, vicolo dopo vicolo, quartiere dopo quartiere.

Quella del corso d'acqua più amato dai turisti è un'alternativa che pone di fronte al viaggiatore una variegata mole di opportunità, che passano attraverso la possibilità di vivere per qualche giorno la città, osservare da vicino le bellezze paesaggistiche presenti e prendere parte a visite guidate all'interno di chiese, palazzi, complessi monumentali dall'elevato spessore culturale.

Qui di seguito, si riportano all'attenzione del lettore alcune delle principali attività che si possono svolgere nel pieno della comodità, una volta approdati nell'entroterra lombardo.

Il Duomo, la Chiesa di Sant'Abbondio, il Palazzo Broletto e il Tempio Voltiano

Diverse costruzioni architettoniche rappresentano per l'intera città di Como motivo di grande orgoglio, sotto ogni punto di vista. Un esempio lampante di una comunità che ha saputo fondare negli anni una sua fama internazionale attraverso la coltivazione dell'arte, della pittura e della scultura, è rappresentato dal Duomo, dalla Chiesa di Sant'Abbondio, dal famoso Palazzo Broletto e, non meno importante degli altri, dal Tempio Voltiano.

Chi preferisce visitare tali amplessi, può cominciare la sua gita fuori porta dal Duomo di Como. Edificato tra il 1396 e il 1740, la costruzione si presenta come una meravigliosa mescolanza di stili architettonici diversi che si rivelano una vera e propria chicca per gli amanti della storia dell'arte nelle sue mille sfaccettature.

La straordinaria facciata, la cupola lavorata da Filippo Juvara (architetto personale del re di Sardegna) e il meraviglioso interno ripartito in tre navate, costituiscono una vera fortezza agli occhi dei visitatori più attenti.

La Chiesa di Sant'Abbondio ricalca l'importanza dell'arte romanica, per anni punto di riferimento fondamentale per i cultori della storia dell'arte italiana ed europea. Gli affreschi dedicati alla vita di Cristo e le diverse sculture in bassorilievo, costituiscono la punta più alta del suscitarsi di emozioni da parte di esperti e protagonisti del sapere.

Il Palazzo Broletto è la sede attuale di numerosi congressi e attività culturali che si svolgono all'interno di una delle costruzioni più antiche del centro cittadino. Chi avrà il piacere di visitare le mura di questo meraviglioso palazzo, potrà osservare minuziosamente la grandezza artistica che ha contraddistinto gli uomini del passato che hanno saputo al meglio fare uso della tecnica del bugnato.

Il Tempio Voltiano, infine, si presenta agli occhi dei visitatori come un grande dono che la comunità lombarda ha voluto offrire ad Alessandro Volta, fisico e matematico tra i più celebri della storia d'Italia. Il museo è aperto ai visitatori ogni giorno della settimana e accoglie, tra i reperti più importanti, lettere, pubblicazioni, cimeli, riflessioni e punti di vista dello scienziato comasco che conta estimatori in tutto il pianeta.

Villa Olmo, Museo Storico Garibaldi e Pinacoteca Volpi: tra passato e presente

Chi decide di trascorrere un periodo di vacanza presso la città di Como, può approfittare di una bella giornata di sole per visitare i musei più famosi della località a nord della Lombardia.

La splendida Villa Olmo, edificata dal noto architetto Simone Cantoni, ricalca il pieno stile neoclassico ed è considerata come l'esempio di un edificio che ha costruito gran parte della sua storia nel mondo grazie ai marchesi Odescalchi e Raimondi e ai visconti di Modrone.

Il Museo Storico Garibaldi, invece, affonda le radici nel 1932, anno in cui è stato inaugurato dalle istituzioni lombarde e subito destinato al susseguirsi di mostre ed eventi espositivi pronti a mettere in primo piano l'importanza dell'arte, della scultura e della pittura italiana. Il museo è dedicato a Giuseppe Garibaldi che, in nome del periodo risorgimentale, ha trascorso importanti momenti di vita presso la località comasca.

La Pinacoteca Volpi è ubicata all'interno dell'omonimo palazzo e ospita una variegata mole di reperti che fanno riferimento ad epoche storiche differenti e di notevole portata culturale, politica ed economica per l'intera penisola, tra le quali:

· una ricca collezione afferente al periodo medievale;

· una folta raccolta di documenti, immagini e oggetti del Rinascimento;

· un'intensa collezione di reperti definita contingente al XX secolo.

Questo grande edificio di portata monumentale, è lieto di accogliere residenti presso la città di Como e turisti provenienti da tutto il mondo, godendo anche dell'appoggio delle infrastrutture e dei trasporti che sono ben organizzati su tutto il territorio lombardo.

Una volta raggiunti i punti strategici della località ai confini con la Svizzera, è possibile recarsi alla Pinacoteca sfruttando appieno le potenzialità dell'intensa rete di trasporti messa a disposizione dalla Regione. Il minibus, tra tutte le alternative disponibili, sembra quella maggiormente idonea a trasportare una variegata mole di visitatori, così da poter aprire le porte della cultura veramente a tutti (in zona, si noleggiano su https://www.taxi-bergamo-airport.com/ ).

Oasi del Bassone-Torbiera, la riserva naturale per eccellenza

Tra le principali attrazioni turistiche a vantaggio dei vacanzieri, si cita in ultimo l'Oasi del Bassone-Torbiera, da anni considerata protetta dagli organi di gestione del WWF Lombardia. L'area naturale misura circa 90 ettari e si presenza agli occhi di chi la osserva per la prima volta come una mezzaluna totalmente immersa tra il fascino della flora e l'ammiccante esistere della fauna.

Tra le più importanti specie animali che si possono intravedere all'interno dell'area, si sottolineano: i picchi rossi maggiori, i colombacci, le tortore, i falchi di palude, le gru, le gallinelle d'acqua e le rane di Lataste, un anfibio che si è ultimamente diffuso in tutta Europa.

Il visitatore, di fronte ad uno straordinario spettacolo terrestre, non può fare altro che rilassarsi, restare in silenzio e farsi guidare dalle emozioni, dalle sensazioni e dai sentimenti che soltanto la natura è in grado di evocare.