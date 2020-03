50 anni di trapianti ieri, oggi e domani: a Cuneo in ottobre un dibattito sul dono

La difficile situazione sanitaria in corso ha spinto l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule a fissare per sabato 10 ottobre un interessante dibattito con i principali attori del mondo del trapianto che si ritroveranno a Cuneo per dare una testimonianza tangibile di un atto d'amore lungo cinquant'anni utile al ritorno alla normalità di vita.

"Mai come in questo momento vogliamo significare un segnale forte legato alla vita a tutto il nostro bel Piemonte ed all'intera nazione andando ad individuare il capoluogo cuneese ed il mese di ottobre per un appuntamento d'indubbia rilevanza e significato" - dice il Presidente AIDO Regionale Valter Mione a cui fa eco il Segretario Nazionale e Presidente la Sezione Provinciale di Cuneo Gianfranco Vegnano - "Voler riconoscere ad AIDO la bellezza di 50 anni d'attività al fianco di tanti malati ritornati a vivere grazie alla donazione di organi, tessuti e cellule è un atto dovuto che guarda al futuro ridando una speranza di vita al fianco della sanità italiana messa ahimè a dura prova".