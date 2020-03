A Boves salgono a sette i contagiati, il sindaco: "Quando sarà tutto finito organizzeremo una grande festa nelle nostre piazze"

Domenica 22. Saliti a 7 i bovesani contagiati. Buono il rispetto delle restrizioni, denunciato qualche irriducibile. Questa sera voglio dire un grazie di cuore alle mamme ed ai papà: nessun bambino o ragazzo in giro in queste due settimane. La città, senza il loro vociare, è vuota ed allora prendiamo un impegno: appena questa follia sarà finita organizzeremo una grande festa e tutti ci ritroveremo nelle nostre piazze che torneranno piene, vive, allegre e.... non dovrà mancare nessuno! Oggi il cielo su Boves era grigio ma tornerà azzurro. Buona serata a tutti. RESISTIAMO, ce la faremo.