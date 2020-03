A Busca fermi a cinque i contagi, salite a 30 le persone in isolamento domiciliare

A Busca resta fermo a cinque il numero dei pazienti contagiati. Due sono ricoverati in strutture sanitarie. E’ invece notevolmente aumentato il numero dei buschesi in isolamento domiciliare salito a 30.

Il sindaco Marco Gallo, dopo aver reso noti i dati emersi dal COC, Centro Operativo Comunale, di cui fanno parte oltre al sindaco, i responsabili della Polizia Muncipale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Sai, Carabinieri e Ufficio Tecnico del Comune., ha evidenziato come sia ancora alto il numero non solo di coloro che compiono tranquillamente attività fisica, ma anche di coloro che girano liberamente e senza apparenti motivi per le vie della città. Parecchi sono anziani, la fascia più debole ed esposta ad un eventuale contagio.