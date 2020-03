A Castelletto Stura c'è un primo caso di contagio. Si tratta di una persona che si trova ricoverata da qualche giorno. Tre persone si trovano in quarantena fiduciaria assieme ai propri familiari per essere stati in contatto con persone risultate positive.

Sono in costante contatto con i medici.



Ci sono alcune persone in osservazione in attesa della ufficializzazione della misura di quarantena.