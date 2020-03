A Ceresole d'Alba secondo caso di positività: la persona è in isolamento fiduciario

Secondo caso di positività al COVID-19 nel comune di Ceresole d'Alba. La persona al momento è in isolamento fiduciario presso la propria abitazione e i famigliari stanno rispettando il periodo di quarantena previsto con il monitoraggio medico e sanitario.

L'annuncio sul sito del Comune, con il nuovo appello a rimanere in casa: Andiamo a fare la spesa da soli, con la minor frequenza possibile e evitando raggruppamenti di persone nel piazzale antistante il supermercato o all’ ingresso degli esercizi commerciali. Per diminuire le occasioni di contagio invitiamo ad evitare di recarsi a fare la spesa tutti i giorni o più volte al giorno ma solo in caso di stretta necessità.