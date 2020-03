A Cuneo contagi in crescita ma in troppi continuano a non capire la gravità della situazione

Di seguito i punti essenziali emersi dalla riunione odierna (22 marzo) del COC - Centro Operativo Comunale.

La situazione in città seguita a peggiorare, con numeri purtroppo in incremento. Sono ancora molti quelli che dimostrano di non aver compreso appieno la gravità della situazione, per questo si ribadisce l’invito ad uscire da casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute . I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e non lasciare la propria residenza o dimora abituale e limitare al massimo i contatti.

Come previsto dal Decreto regionale di sabato 21 marzo, oltre al divieto assoluto di accesso ai Cimiteri, ai parchi gioco, alle aree verdi di Villa Sarah, della Pinetina, dei Giardini Fresia, al Parco Fluviale Gesso e Stura e di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, sono entrate in vigore nuove misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza:

- l’accesso agli esercizi commerciali sarà limitato ad un solo componente del nucleo familiare , salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone,

- stop degli spostamenti verso le seconde case ,

- vietato l’assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici .

Si raccomanda di consultare il sito istituzionale www.comune.cuneo.it per verificare le aperture degli Uffici Comunali e i contatti telefonici di rifermento. Per evitare il più possibile gli spostamenti, nella home page del sito, nella sezione “Coronavirus, Gestione della situazione a Cuneo”, è pubblicato (alla pagina (http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo/attivita-commerciali-che-effettuano-consegne-a-domicilio.html) anche un elenco di attività commerciali che effettuano servizio di consegna della spesa e i numeri di telefono delle farmacie (da contattare per verificare le modalità del recapito dei medicinali a domicilio) .