A Garessio salgono a dieci i casi di positività al Coronavirus: tra loro sei ospiti dell'Opera Pia Garelli

"Salgono a 4 i casi di Garessio accertati positivi al Coronavirus ricoverati all'ospedale 'Regina Montis Regalis' di Mondovì, di cui 3 in reparto di Medicina Covid e uno in Unità Intensiva Covid (quest'ultimo mi dicono sia in miglioramento)".

Così Ferruccio Fazio, primo cittadino del Comune valtanarino, ha comunicato alla popolazione gli aggiornamenti in materia di contagi di Coronavirus sul territorio municipale

Il primo cittadino ha aggiunto che "in seguito alla positività di un paziente dell'"Opera Pia Garelli", nella giornata di giovedì scorso sono stati effettuati 25 tamponi su casi sintomatici (febbre a 37.8° o più) tra pazienti e operatori sanitari della struttura stessa. Abbiamo ricevuto oggi pomeriggio comunicazione verbale dall'Asl dell'esito di sei tamponi su 25 (i restanti 19 sono attualmente in fase di elaborazione). I 6 processati risultano tutti positivi, anche se rimaniamo in attesa della comunicazione ufficiale. La buona notizia è che di questi sei positivi (che appartengono a ospiti di età molto avanzata della struttura) una sola paziente è tuttora febbrile, mentre gli altri cinque sono già sfebbrati. Questo dato mi fa sperare che la situazione per il momento sia sotto controllo, anche grazie alle misure di sicurezza (mascherine, guanti, isolamento) prontamente adottate. Ritengo però possibile che a Garessio vi sia un numero significativo di soggetti positivi, anche asintomatici, e quindi resta ancora più importante attenersi quanto mai scrupolosamente alle misure di contenimento oramai note".

Dunque, manca l'ufficialità, attesa a ore, per affermare con certezza assoluta che Garessio ha purtroppo raggiunto la doppia cifra in termini di contagi (10 al momento).

Intanto, è stato istituito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per il monitoraggio e il coordinamento dei servizi di assistenza alla popolazione. "La composizione e le finalità del C.O.C. sono disponibili in apposita sezione sul sito ufficiale del Comune - ha asserito Fazio -. Tra le altre cose, sarà compito del C.O.C. coordinare i volontari che hanno dato la loro disponibilità ad aiutare le persone in isolamento fiduciario e che si trovano nell'impossibilità di muoversi dalle loro abitazioni attraverso approvvigionamento di cibo, medicinali o generi di prima necessità. Ricordiamo a tutti i cittadini che il protocollo nazionale impone la misura cautelativa dell'isolamento fiduciario per le persone che sono state a stretto contatto con un paziente Covid-19. La costituzione del C.O.C. è occasione per lanciare un invito ai cittadini che si trovano nella condizione di poterlo fare, ad unirsi ai volontari che svolgeranno le attività di protezione civile sopra menzionate. Chi è interessato a prestare la propria opera può contattare Monica Peirano ai numeri 0174/805622 - 333/7979495 e/o Roberto Sandini al 348/7814076".