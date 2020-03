ANCE Cuneo chiede la causa di forza maggiore: "Il Coronavirus ha chiuso oltre il 75% dei cantieri in provincia"

ANCE si era espressa in maniera critica sul protocollo sottoscritto da Confindustria e Parti Sociali perché lo riteneva non adeguato alle caratteristiche delle aziende edili. Di conseguenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accogliendo l’istanza di ANCE e in condivisione con Anas S.p.A., RFI, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, ha elaborato un protocollo ad hoc per il settore.

“Il provvedimento del MIT – dichiara Gabriele Gazzano, Presidente di ANCE Cuneo – benché sia un concreto passo avanti in merito alle attività nei cantieri edili in presenza dell’emergenza sanitaria in corso, non è ancora sufficiente. Secondo un’indagine condotta da Ance Cuneo, al momento, in provincia, il 77,1% dei cantieri è chiuso o è in via di chiusura, il 12,1% è operativo in modo limitato e rileva forti difficoltà e un altro 10,2% è ancora attivo per lavori urgenti; tali dati risultano sostanzialmente allineati a quelli rilevati da un’analoga indagine condotta su tutto il territorio Piemontese. Le principali cause di chiusura rilevate riguardano principalmente l’impossibilità da parte del datore di lavoro di poter adeguare l’attività alle disposizioni contenute nel Protocollo sottoscritto dalle parti sociali (impossibilità di reperire i dispositivi di protezione individuale, di gestire sui singoli cantieri le attività di pulizia e sanificazione oltre a far rispettare le corrette distanze nelle attività lavorative, sui mezzi aziendali e locali comuni), le sospensioni disposte dalla committenza o dal responsabile dei lavori, la difficoltà nell’approvvigionamento delle forniture, impossibilità di reperire personale e di garantire loro vitto e alloggio”.