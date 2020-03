Coronavirus, primi 4 casi di contagio a Sommariva Perno

Anche il comune di Sommariva Perno registra i primi casi di contagio da Covid-19. Allo stato attuale sono 4 casi i positivi in paese contagiati dallo stesso focolaio di Santa Vittoria d'Alba. Due persone si trovano in assistenza domiciliare, uno presso l'ospedale di Alba in terapia subintensiva, il quarto, in buone condizioni, presso la propria abitazione in quarantena.

Sono giorni che l'amministrazione comunale di Sommariva Perno insieme alla Protezione Civile e alla Polizia Locale sta percorrendo in auto con l'altoparlante le strade del paese invitando con forza la popolazione a restare in casa e uscire solo per motivi urgenti e giustificati. I Carabinieri della locale Stazione negli ultimi tre giorni hanno eseguito diversi controlli sanzionando diverse persone in base al DPCM.