Dal dentista solo per urgenze, ma non lasciar peggiorare eventuali situazioni preoccupanti

Caro lettore di TargatoCN,

anche in questo periodo di forte difficoltà, che tutti siamo costretti ad affrontare, è possibile che si sviluppino o si acutizzino problematiche all’interno della tua bocca che richiedono una consulenza o un intervento urgente.

In qualità di odontoiatri operanti sul territorio ci sentiamo di intervenire per darti una mano a capire come comportarti da domani visto il nuovo decreto regionale n. 34.

Pur avendo disposto la chiusura degli studi professionali, l’ordinanza lascia esplicitamente aperti “tutti gli studi medici e/o sanitari”. Questo per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero, già stressato dall’emergenza in corso, con urgenze mediche di vario tipo risolvibili dagli studi medici sparsi sul territorio.

L’ordinanza inoltre consente, come già prima, gli spostamenti “per motivi di salute”.

Su indicazione dell’ordine dei medici l’attività degli studi dentistici deve rimanere limitata alle prestazioni urgenti.

Per riassumere, se hai un problema urgente connesso alla tua bocca telefona tranquillamente al dentista che interverrà nel modo più opportuno valutando la tua situazione e, se necessario, fisserà un appuntamento per risolvere il problema.

Negli studi dentistici come il nostro sono stati introdotti protocolli di sicurezza per assicurare ai pazienti la maggior protezione possibile rispetto alla trasmissione di malattie virali.

In particolare al telefono ti verrà chiesto se presenti sintomi compatibili con il COVID-19, gli appuntamenti urgenti vengono dilazionati per evitare accumulo di persone in sala d’attesa, ti verrà misurata la temperatura all’ingresso, ti verrà richiesta la compilazione di un questionario e verrà messo a tua disposizione un gel per la disinfezione delle mani prima di entrare. Sappiamo che si tratta di procedure che possono creare qualche fastidio ma fortunatamente tutti i pazienti che si stanno presentando in questi giorni mostrano grande collaborazione avendo capito la delicatezza del momento. Una verifica della temperatura viene anche eseguita all’ingresso agli operatori sanitari impiegati in giornata.

Ci sentiamo di consigliarti di non lasciar peggiorare eventuali situazioni preoccupanti come ad esempio:

Dolore

Gonfiore

Sanguinamento

Frattura di un dente

Impossibilità di aprire o chiudere la bocca

Impossibilità di masticare ed alimentarsi per problemi connessi alle protesi

ma di contattare telefonicamente il dentista che saprà valutare al meglio la situazione evitandoti, se non è necessario, spostamenti inutili da casa.

E’ infine di estrema importanza porre, soprattutto in questo periodo, particolare attenzione alla tua igiene orale e a quella dei tuoi figli piccoli per evitare lo sviluppo o il peggioramento di carie o altre patologie orali.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile scriverci all’indirizzo info@studiosalzanotirone.it o telefonare al numero 0171/619210.







Dott Salzano Stefano (Direttore Sanitario dello Studio Odontoiatrico Salzano Tirone, ordine del medici Cuneo N.488)

Dott Federico Tirone